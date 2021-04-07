Show TV’de ilk bölümü yayımlanan Kırmızı Kamyon dizisi yayından kaldırıldı
Geçen hafta Çarşamba akşamı Show TV’de yayımlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başlayan 'Kırmızı Kamyon' dizisi yayından kaldırıldı. İlk bölümüyle reyting yarışının dışında kalan dizi Haziran ayından itibaren yeniden yayımlanmaya başlanacak.
Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın başrollerinde olduğu Kırmızı Kamyon dizisi geçen hafta ilk bölümüyle yayımlandı. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşan dizi ilk bölümüyle reytinglerde ilk 10'da yer alamadı. Aynı gün saate yayımlanan Sadakatsiz, Masumiyet gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelen Kırmızı Kamyon dizisi bu hafta ise yayımlanmadı.
HAZİRAN'DAN İTİBAREN SİL BAŞTAN YAYIMLANMAYA BAŞLANACAK
10. Ev imzalı Kırmızı Kamyon’un yayınına ara verildi. Kanal ve yapım şirketi karşılıklı anlaşıp dizinin Haziran ayı itibariyle 1. bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayımlanmasına karar verdi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.
KIRMIZI KAMYON'UN KONUSU
Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı Kırmızı Kamyon’da yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor. 'Kırmızı Kamyon' itfaiyecilerin hayatlarını, zorlu mücadelelerini, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatan, dram ve aksiyonu buluşturan bir yapım.
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