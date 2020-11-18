Siber Güvenlik Ajansı Direktörü seçimlerde usulsüzlük yok dedi, Trump görevine son verdi
ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "usulsüzlük" olmadığı yönünde açıklama yapan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verildiğini Twitter'dan duyurdu.
Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Dairesi (CISA) Direktörü Chris Krebs'in ABD seçimlerinin güvenliği konusunda ‘çok yanlış’ bir açıklama yaptığını öne sürdü. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, “Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu” ifadeleri kullandı.
Trump Chris'in kovulduğunu “Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum” şeklinde duyurdu.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.
Fotoğraf: Reuters
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