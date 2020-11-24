Sigara yasağından haberi olmadığını söyledi; polis, 'Sen bu dünyada yaşamıyor musun?' dedi
Zonguldak'ta kentin en kalabalık caddesinde sigara içerken polis denetiminde fark edilen Mehmet Karakaya, kimlis isteyen polise "Hayrola" diyerek cevap verdi. Karakaya, polisin yasaklardan ve hastalıktan haberi olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum" diye, cevap verince polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun, başka bir dünyada mı yaşıyorsun?" dedi.
Zonguldak'ın en işlek caddesi Gazipaşa'da koronavirüs yasaklarına rağmen sigara içen Mehmet Karakaya, polis ekiplerinin denetimi sırasında polise yakalandı.
Polis memurunun, "Kimliğinizi görebilir miyim?" sorusuna, "Hayrola" diye cevap veren Mehmet Karakaya’ya polis, "Sigara içmek ve maskesiz olmak yasak. Sigara içiyorsunuz" dedi. Karakaya'nın tekerlekli sandalyedeki eşi hasta olduğunu söyleyince polis memuru, "Geçmiş olsun teyzeciğim" diye cevap verdi. Polis, kimliğini aldığı Karakaya'ya, "Sen televizyon izliyorsun. Yasaklardan, hastalıktan her şeyden haberin var değil mi?" dedi. Karakaya'nın "Bilmiyorum" cevabını duyan polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun? Başka bir dünyada mı yaşıyorsun?" diye karşılık verdi.
Ceza yazılmaması için polise direnen Karakaya dertleri olduğunu ve o nedenle kent merkezine geldiklerini söyledi. Polis ise "Şimdi herkesin derdi var. Derdi olmayan insan yok fakat uğraştığımız bir mikrop var. Bu yasaklarla ilgili seni uyardığımıza dair tutanak tutacağız" dedi. Karakaya, görüntü alan gazetecilere de "Ne çekiyorsunuz? O telefonu kırarım" diye, tepki gösterdi. Polis ekipleri, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten işlem yaptı.
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