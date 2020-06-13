Siirt'in 11 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

13 Haziran 2020 Cumartesi, 16:50

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Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Eruh ilçesine bağlı 11 köyde sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri gereğince 13 Haziran 2020 günü saat 16.00'dan itibaren bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar faaliyetin icra edileceği alan Siirt ili Eruh ilçesi Çetinkol, Cintepe, Yanılmaz, Görendoruk, Dikboğaz, Dadaklı, Özlüpelit, Dağdöşü, Dönerdöver, Tünekpınar ve Demiremek köyleri bölgesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."