Sıla'nın Güloğlu'na açtığı küfür davasında yeni karar

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:55

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla Gencoğlu katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu ise katıldığı televizyon programında şarkıcı Sıla için, "S... olsun gitsin" şeklinde küfretmişti.

Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu’nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Güloğlu'nun istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedilmiş ve karar kesinleşmişti.

Sıla daha sonra Davut Güloğlu hakkında 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

4 BİN TL TAZMİNAT...

Bugün görülen manevi tazminat davasında ise karar çıktı.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu katılmadı. Mahkeme, Sıla Gençoğlu'nun açtığı 60 bin liralık tazminat davasının kısmen kabulüne, Davut Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödenmesi yönünde karar verdi.

Mahkeme kararını Odatv'ye değerlendiren Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, tazminat miktarının düşük olmasından ötürü kararı istinafa taşıyacaklarını vurguladı.

Avukat Rezan Epözdemir, şunları kaydetti:

"Olaya ilişkin ceza mahkemesinden mahkumiyet kararı verilip kesinleşmişti. Tazminat davamızda bugün karara çıktı. Bize göre, söylenen sözler neticesinde, müvekkillin kişilik hakları ağır ölçüde ihlal edilmiş, şeref ve haysiyeti rencide edilmeye çalışılmıştır. Manevi tazminatın mağdurda tatmin, failde ceza ihsiyatı yaratan bir özel hukuk cezası olduğuna ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararları vardır. Bu yönüyle tazminat miktarı düşüktür. Davayı kazanmış olmamız sevindirici. Mahkemenin ‘kişilik haklarının ihlali var’ demesi sevindirici. Fakat tazminat miktarının düşük olması nedeniyle istinaf mahkemesinde itiraz hakkımızı kullanacağız."

Kaynak: OdaTV