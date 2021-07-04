Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Silivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda davetli iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

DHA
04 Temmuz 2021 Pazar, 03:53
Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
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Silivri'de yurttaşların davetli oldukları bir eğlencede zehirlendiği ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı.

Yedikleri yemekten sonra fenalaşan yurtaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti, jandarma ekibi sevk edildi. 

Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



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