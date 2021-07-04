Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Silivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda davetli iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Silivri'de yurttaşların davetli oldukları bir eğlencede zehirlendiği ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı.
Yedikleri yemekten sonra fenalaşan yurtaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti, jandarma ekibi sevk edildi.
Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- THY FETÖ davasını kaybetti
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tosuncuk getiriliyor