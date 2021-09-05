Şimdi okula dönüş zamanı! İşte öğrenciye alınacak en teknolojik cihazlar

05 Eylül 2021 Pazar, 10:28

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Geçen eğitim - öğretim yılının büyük bölümünü evinde geçiren öğrenciler 6 Eylül’den itibaren okullarına dönmeye hazırlanıyor. Yaz tatilinin sonuna gelinirken öğrenci ve veliler de yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi için alışveriş hazırlıklarına başladı. Teknoloji şirketleri de okula dönmeye hazırlanan öğrencilerin eğitim hayatlarına yardımcı olmak için peş peşe kampanyalar düzenlemeye başladı. Bilgisayardan. Tabletlere, kulaklıklara kadar öğrencilere yardımcı olacak bazı cihazları derledik.

Samsung’dan kampanya

Samsung, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Z Fold3, Galaxy S21 ve Galaxy N20 gibi ürünlerin kalemli olmaları, öğrencilerin online içerikleri tüketirken aynı zamanda not tutmalarına, ses kaydı yapabilmelerine ve online soru çözebilmelerine yardımcı oluyor. S Pen sayesinde el yazısıyla yazılan notlar dijital metne dönüştürebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Samsung 30 Eylül’e kadar kalemli tablet ve telefon alanlara, yanında bir yıllık ücretsiz Microsoft 365 hediye ediyor. Galaxy Tab S7’ın fiyatı 6 bin 199 TL.

Huawei’den indirim

Huawei, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında 16 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Huawei MatePad 11 tablet bilgisayar 6 bin 996 TL yerine M-Pencil ve manyetik klavye hediyesiyle birlikte 4 bin 499 TL, MateBook 13 R7 dizüstü bilgisayar 9 bin 597 TL yerine AX3 Dual Core router ve bluetooth mouse hediyesiyle 7 bin 499 TL’ye satıyor. Ayrıca MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayar 5 bin 898 TL yerine bluetooth mouse hediyesiyle 4 bin 299 TL, çocuklar için özel tasarlanan MatePad T8 Kids 2 bin 298 TL yerine 1.499 TL fiyat ile tüketicilere sunuyor.

Logitech’ten kulaklık hediye

Logitech, 27 Ağustos- 13 Eylül tarihlerinde geçerli ‘’Okula Dönüş’’ kapsamında, öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için C270 HD Webcam yanında H111 Stereo Kulaklık hediye ediyor. Logitech, MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti ve M220 Sessiz Mouse’ta ise yüzde 35’e varan indirim sunuyor.

Dell Vostro 3500

Dell Vostro 3500 Intel Core i3, 15.6 inç ekran boyutuna sahip. Satış fiyatı 4 bin 999 TL olan cihaz, 1 - 2 kg arasında. İşletim sistemi Windows 10 Home olan Dell Vostro 3500’ün sistem belleği ise 8 GB.

Asus ZenBook Pro 15

Asus ZenBook Pro 15’in ekran boyutu 15.6 inç. 1.80 kg ağırlığındaki cihazın işlemcisi Intel Core i5, işletim sistemi ise Windows 10 Home. ASUS ZenBook Pro 15’in satış fiyatı 12 bin 299 TL.

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo, yeni Legion 5 Pro güçlü performansıyla dikkat çekiyor. 16 inçlik Legion 5 Pro, AMD Ryzen işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX grafik kartıyla dikkat çekiyor. Cihazın satış fiyatı ise 16 bin 999 TL.

HAFTANIN YENİSİ

TECNO Mobile yerli CAMON 16'yı satışa sundu

Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan akıllı telefon markası TECNO Mobile, CAMON 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sundu. Fiyatı 3 bin 499 TL olan cihaz, 48 MP dörtlü arka kamera, ultra gece lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

TECNO Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de bu ay içinde Türkiye'de piyasa sunmaya hazırlanıyor.

Dünyadaki büyümesini de sürdüren şirket, IDC'ye göre satış hacmini yüzde 45 artırarak 25 milyon adedi aştı ve gelirini 2020'de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıkardı. TECNO kısa bir süre önce ise yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu.