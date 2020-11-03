Sinema meslek örgütlerinden Sabah yazarı Funda Karayel'e: 'Özür bekliyoruz'

03 Kasım 2020 Salı, 16:28

Fotoğraf: Instagram (fkarayel)

Funda Karayel yazısında Youtube'da yayımlanan Türk filmlerinin yayınını durdurmaya yönelik davalar açan senarist Safa Önal'ın yapımcıları mağdur ettiğini ileri sürdü.

Funda Karayel "Safa Önal, hiçbir yasal hakkı bulunmamasına ve açtığı tüm davaları kaybetmesine rağmen yapım şirketlerini zor durumda bırakıyor, maddi ve manevi zarara uğratıyor" dedi.

'BİLGİDEN YOKSUN VE TEK TARAFLI'

Funda Karayel'in yazısına BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği), SİNEBİR (Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği), Oyuncular Sendikası, Sinema TV Sendikası, SİNESEN'in (Sinema Emekçileri Sendikası) de aralarında bulunduğu çok sayıda birlik tepki gösterdi.

Safa Önal, 4 Ağustos 2005’te en fazla filme çekilmiş senaryo sahibi olarak 395 senaryoyla Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi.

Ortak bir açıklama yayımlayan birlikler "Bu onurlu hukuk mücadelesi için mahkemeleri gereksiz davaları ile uğraştırdığı şeklinde yorumlayan ve bununla kalmayıp bu haksız davaların bir sınırı olmalı deme cüretini gösteren gazeteyi ve gazete yazarını şiddetle kınıyoruz. Bir hak arama mücadelesini ve Safa Önal'ı itibarsızlaştırmaya çalışan bu haksız, bilgiden yoksun ve tek taraflı yazı sektör bileşenlerinde büyük bir öfke yaratmıştır" ifadelerini kullandı.

Funda Karayel'den özür bekleyen birliklerin ortak açıklaması şöyle:



