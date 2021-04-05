Sinema - Psikiyatri Seminerleri nisan ayı programı açıklandı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 12:59

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder yaptığı seminer serisinin üçüncüsü 8 Nisan 2021 Perşembe günü Alejandro Jodorowsky'nin 1973 yapımı “La Montaña Sagrada" filmi üzerine gerçekleştirilecek.

“Sinema ve Mitoloji” temalı etkinlik dizisi “İnsanlar Mitlere Neden İhtiyaç Duyar?”, “Eurides: ‘Kadının İyisi Kadar İyi Bir Başka Yaratık Olamaz.’ ”, “Jung ve Sinema” , “Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış”, “Türk Filmleri ve Mitolojik Öğeler” alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleşecek.

Prof. Dr. M. Emin Önder etkinliklerle ile ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: “Mitoloji; halk kültürlerinde yer alan tanrılar, süper kahramanlar, yaratılış ve tufanlar, ölüm ve yaşam anlayışlarını yorumlayıp inceler, özellikle insanların öteki öykülerini sınıflandırmaya çalışır. Bu öyküler nesilden nesile aktarılarak halkların belleğini oluşturur. Bu anlayışla yola çıkarak belleğimizde yer alan hikâye ve destanları sinema aracılığıyla tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız. Ya doğrudan yansıtılan mitolojik filmlerle ya da mitolojik hikâyelerden köken alan çağdaş hikâyelerle geçmişe bakacağız.”

Şubat 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşmesi planlanan Sinema - Psikiyatri Seminerleri’nin gelecek etkinlik programları şöyle:

“SİNEMA VE MİTOLOJİ”

Koordinatör: Prof. Dr. M. Emin Önder

8 NİSAN 2021 – PERŞEMBE / “JUNG VE SİNEMA”

Seyredilmesi gereken film: “La Montaña Sagrada” (1973) Yönetmen: Alejandro Jodorowsky

Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün

Jung’un psikanalizdeki yeri – Dr. Agâh Aydın

Psikoloji literatüründe mitolojinin kullanımı – Nilgün Çepelioğullar

Sinemada arketip motiflerin kullanımı – Dilan Tüysüz

“La Montaña Sagrada”: mitlerin ve sembollerin psikanalitik çözümlenmesi – Dr. İshak Sayğılı

13 MAYIS 2021 - PERŞEMBE / “MİTLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ: YARATILIŞ”

Seyredilmesi gereken film: “KAYNAK” (2006) Yönetmen: Darren Aronofsky

Oturum başkanı: Dr. Hira Selma Kalkan

Prometheus’tan gelen kıvılcım – Turan Argun Sezer

Aztek ve Yunan mitolojisi – “Gün Işığı” – Hasan Reyhanoğlu

Maya uygarlığı ve “Apokalipto” – Tuğba Kurt Ulucan

Maya kültüründen Hint ve Hristiyan kültürüne: yaratılış / “Kaynak” filmi üzerine - Dr. Özlem Önen

10 HAZİRAN 2021 - PERŞEMBE / “TÜRK FİLMLERİ VE MİTOLOJİK ÖĞELER”

Seyredilmesi gereken film: “KUYU” (1968) Yönetmen: Metin Erksan

Oturum başkanı: Yüksel Aksu

Nuri Bilge Ceylan filmlerinde arketipler: anne-kız çatışması – Doç. Dr. Sevcan Karakoç

Ümit Ünal sineması ve mitoloji: “Nar” – İlke Garipoğlu

Yüksel Aksu sinemasının mitleri – Yüksel Aksu

“Kuyu” ve Metin Erksan – Burak Bakır