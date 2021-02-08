Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası
Sırbistan’da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.
Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü.
Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.
Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- FAHRETTİN 451
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- FAHRETTİN 451
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı