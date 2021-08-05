Şirin Dilan Erdoğdu kaybolmuştu: Güzel haber geldi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:34

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 26 yaşındaki Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini suladıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı. O sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve giren annesi geri döndüğünde kızını bulamadı.

Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil, yine bulamayınca babasına haber vererek, polise kayıp müracaatında bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Erdoğdu’nun bir an önce bulunması için fotoğrafı paylaşıldı.

Kızının yanında sadece telefon olduğunu belirten ve kızının başına bir şey gelemeden bir an önce bulunmasını isteyen Anne Erbil, “Yanında sadece telefonu var. Bir mesaj geldi ama o mesaj doğrumu değil mi bilemiyoruz onu. Şuan bize yer tespit haberi bekleyin diyorlar. Üzerinde kısa kollu açık mavi lacivert çizgili bir tişört var. Taytı var. Ayağında bahçe terliği, toprak rengi. Başka hiçbir şeyi yok. Kimliği almış mı almamış mı hiçbir bilgim yok. Kızımın başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum.

26 yaşında özel bir çocuk. Korkar kendini ifade edemez çok. Yetkililer ilgileniyorlar sağ olsunlar. Sesimin gidebildiği kadar arkadaşlarımdan halkımızdan yardım bekliyorum çocuğumun bulunması için. Ve hiç bir anne bunu yaşamasın. Bana bağımlıdır bensiz hiç bir yere gitmez. Evden uzaklaşmaz. Kendi başına bir yere gitmez. Ablalarıyla ve benimle gezer. Sakin bir çocuktur. Kızımın mahalledeki arkadaşına telefonuna ‘Zorla tutuluyorum’ diye mesaj geldi. Daha sonra işte 'Ben yalnızım yeri bilmiyorum' dendi. Şu an savcılıktan haber bekliyoruz” diye konuşmuştu.

DİLAN'DAN GÜZEL HABER

Zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu bugün bulundu. İlk bilgilere göre, Dilan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşlemlerin yapılması için Dilan, Eryaman polis karakoluna götürüldü.









