Şişecam Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi kurdu

16 Haziran 2020 Salı, 12:41

Şişecam bankalar aracılığıyla yapılan ödemeler için Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi’ni (Digital Fraud Detection and Control System) Türkiye’de kurup uygulayan ilk şirket oldu.

Bankacılık işlemlerini küresel para transferi ve finansal haberleşme sistemi olan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) üzerinden, yazılım çözümlerinden “Kyriba” aracılığıyla yöneten Şişecam, Türkiye’de ilk kez bir banka ödeme talimatını, online dolandırıcılık denetimi ve yasaklı şirket listeleri taramalarının ardından yüksek güvenlikli bir şekilde ve manuel herhangi bir sürece gerek duyulmadan iletme başarısını gösterdi. Şişecam dünyadaki en yaygın dolandırıcılık senaryolarından yola çıkılarak devreye aldığı Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi sayesinde kurumsal şirketlere yönelik artış gösteren ödemelerde yaşanan dolandırıcılık olaylarını engellemeyi amaçlıyor. Ödemelerin dijital olarak onaylandığı sistem kapsamında, “kişi bazlı ödeme onay limitleri”, “ödeme bilgilerinde hassas değişiklikler”, “ilk kez ödeme yapılan banka hesapları” ve “yaptırım listelerinde yer alan ülkelere yapılan ödemeler” gibi ana kurallar çerçevesinde incelenen ödemeler bir kural ihlali olması halinde otomatik olarak durduruluyor.

14 ÜLKEDE ÜRETİM

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, günümüzde kurumlar için başarının yolunun teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerinde yeniliklere götürecek dijitalleşme yol haritalarını oluşturmaktan geçtiğine dikkat çekti. Kırman, “Bugün dört kıtada 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterisiyle buluşturan Şişecam olarak, bu bakış açısıyla dijitalleşme olgusunu sadece üretim hattının dijital yetkinliklerle donatılması gibi dar bir kapsamda değil, toplam tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar değer zincirinin tamamının dijitalleşmesini kapsayan 360 derece bütünleşik bir kavram olarak ele alıyoruz. Tüm dijital dönüşüm projelerimizin yayılımının faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda ve entegre bir şekilde uçtan uca gerçekleştirilmesi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dijital yol haritamız kapsamında, blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi ve Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi gibi örnek uygulamaları bu kapsamda hayata geçiriyoruz” dedi.