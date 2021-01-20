Sivasspor taraftarının Pato çılgınlığı!
Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor’a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyor.
DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor’a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyor.
Sivasspor’da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son günlerde Sivasspor’un, yıldız futbolcu Alexandre Pato ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler kırmızı-beyazlı camiayı heyecanlandırdı.
Pato transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Pato’ya büyük baskı yapıyor. Pato’nun sosyal medya hesabına yaklaşık 6 bin yorum bırakan Sivasspor taraftarları, yıldız futbolcunun fotoğraflarına “Come to Sivasspor” (Sivasspor’a gel) mesajı yazdı. Deneyimli futbolcu Pato ise, yapılan bazı yorumları beğendi.
CİCİNHO’DA ÖNERMİŞTİ!
Diğer yandan Sivasspor’un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho’da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato’ya transfer önerisinde bulunmuş ve 31 yaşındaki golcüye Sivasspor’a gitmesini önermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
Video Haberler
- Buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı