Sivasspor’da Aaron 8 hafta yok!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 12:26

Sivasspor’da defans oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı takımın doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan sporcu Aaron Appindangoye’nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."



