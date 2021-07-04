Sivassporlu Sefa Yılmaz: Avrupa'da ve ligde inşallah çok iyi bir sezon geçiririz

04 Temmuz 2021 Pazar, 16:50

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem ligde hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Sefa Yılmaz, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Demir Grup Sivasspor, çok köklü bir takım. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem lig de hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz" dedi.

Transfer sürecinden de bahseden Yılmaz, "Hocamız menajerim ile görüştü. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Demir Grup Sivasspor'dan teklif gelince menajerime de söylemiştim, hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Demir Grup Sivasspor çok köklü bir takım. Son senelerde çok başarılı yıllar da geçirdi. Bu yüzden hiç düşünmeden Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Sefa Yılmaz, "İnşallah Avrupa'da ülkemize güzel hizmet ederiz. Sakatlıktan uzak bir sezon yaşar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" ifadelerini kullandı.