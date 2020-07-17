Sivas'ta şüpheli ölüm

17 Temmuz 2020 Cuma, 21:31

Dün akşamdan bu yana ailesinin haber alamadığı 3 çocuk babası Serdar Naçar'ın (37) aracı, Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi Eski Numune Hastanesi bahçesinde görüldü. Yakınları tarafından bölgede yapılan aramada Naçar, ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Naçar'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Naçar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.