Skrtel herkesi üzdü

Başakşehirli futbolcular maç sonrası hastaneye koştu. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Martin Skrtel’in sakatlanması ve bizi hem sahada hem devamında yalnız bırakması sağlığı açısından bizi çok çok üzdü" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2020 Pazartesi, 08:47
Skrtel herkesi üzdü
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Başakşehirli Martin Skrtel'in Kasımpaşa maçında aşil tendonundan sakatlanması herkesi üzdü.

Başakşehirli futbolcular maç sonrası hastaneye koştu. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Martin Skrtel’in sakatlanması ve bizi hem sahada hem devamında yalnız bırakması sağlığı açısından bizi çok çok üzdü. İnşallah en kısa sürede toparlar ve aramıza katılır. Enerjisi çok yüksek arkadaşımızdı. Futbol adına belli bir süre onu kaybettik" dedi. 


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