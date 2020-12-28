Skrtel herkesi üzdü

28 Aralık 2020 Pazartesi, 08:47

Başakşehirli Martin Skrtel'in Kasımpaşa maçında aşil tendonundan sakatlanması herkesi üzdü.

Başakşehirli futbolcular maç sonrası hastaneye koştu. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Martin Skrtel’in sakatlanması ve bizi hem sahada hem devamında yalnız bırakması sağlığı açısından bizi çok çok üzdü. İnşallah en kısa sürede toparlar ve aramıza katılır. Enerjisi çok yüksek arkadaşımızdı. Futbol adına belli bir süre onu kaybettik" dedi.