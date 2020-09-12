Sokak Kedisi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Bazen olmaz! İKSV Caz Festivali yazın yapılamadı, pandemi geçmiyor madem, sonbaharda yapalım denildi, yazlık açık mekânlar bulundu, yapılıyor. Mekânlardan biri olan Kuruçeşme Arena, Boğaz’ın kenarı. Benim gibi konserin programına, ayrıntısına da dikkat etmeden gidersen başına beklenmedik bir şey geliyor. Konser, saat 20.00’de başlıyor yazılı. İskemleler aralıklı ama kimseler yok? Konser başladı, benim bildiğim Kardeş Türküler’e benzemiyor, 4 delikanlı, ya habibi, ya habibi, Arapça çığırıyor! Sokaktakilerden kaçarken sahnede karşıma Suriyeliler çıkmaz mı! Bir de esmeye başladı mı, Hümeyra’nın deyişiyle ensemden ensemden üfürüyor. Korona olmadan grip olacağım! İçeri girerken şal verelim dediler, benim var istemem dedim, yetmedi, şal değil, 15 derece için uyku tulumunu getirmeliymişim, hani şu Munzur’da yetmeyip donduran burada işe yarardı. Sonunda dayanamayıp kaçtım, Kardeş Türküler 21.30’da çıkacakmış meğer, akılsız başın cezasını ayaklar çeker, konserden oldum, üşüdüğümle kaldım. Şu ara pandemi önlemleri nedeniyle sanat etkinlikleri açık havada yapılıyor, İstanbul’da hava aniden serinledi, giderken kalın giyinin, üşümeyin!