Söke'de okullara alınacak personel başvurusu için parti binası adres gösterildi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:16

MHP Söke İlçe Başkanlığı tarafından partililere gönderilen mesajda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştırılacak kişilerin alınacağı bildirildi. İş başvurusu yapmak isteyenlerin MHP Söke İlçe Başkanlığına müracaat etmesi istendi.

"TÜRKİYE'NİN NEDEN BU HALE GELDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Mesajı sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, “Türkiye'nin neden bu hale geldiğinin göstergesi mesaj. Milli Eğitim’e alınacak elemanlar için müracaat adresi MHP İlce Merkezi gösteriliyor. Ne zamandan beri iş müracaat adresi parti teşkilatları oldu? Sayın Söke Kaymakamı ve Milli Eğitim müdürlüğünden bu konuda açıklama bekliyoruz” dedi.