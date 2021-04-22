Solmaztürk, TESUD yönetiminin görevden alınmasını değerlendirdi

22 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Montrö bildirisi sonrası Milli Savunma Bakanlığı’nı yalanlayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) yönetim kurulunun İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasını değerlendiren emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, “TESUD’a yönelik operasyon, emekli subaylar üzerinden emekli subayları sindirme girişimidir. İktidar, hoşuna gitmeyen konularda emekli askerlerin konuşmasından son derece rahatsız. Dertleri, iktidara itiraz eden emekli askerlerin susmasıdır” dedi.

28 Şubat döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde tankların yürütülmesi olayı sırasında tank tabur komutanı olan TESUD Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın, 28 Şubat davasına müdahil olmak istediğini kaydeden Solmaztürk, “Çalışkan, bu olayın aylar önce planlanmış bir eğitim geçişi olduğunu ve bu konunun polisle de paylaşıldığını belirterek bu hususun dikkate alınmasını isteyerek dilekçe vermişti. Mahkeme bunu o zaman reddetti. Dava sonuçlandı, Yargıtay’a gitti. Çalışkan, bu sefer Yargıtay’a dilekçe verdi ve tankların geçişinin eğitim planlamasının bir parçası olduğunu belirtti. Çalışkan’ın bu girişimi de büyük bir rahatsızlık yarattı” dedi.

FIRSAT BİLDİLER

TESUD’un Haziran 2019’da Meclis’te kabul edilen Askerlik Yasası’nın sakıncalarıyla ilgili bir bilgi notu paylaştığını ve TBMM’nin TSK üzerindeki yetkilerinin yok edildiği tespitinde bulunarak “Anılan yasa teklifi ile tek başına Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen yetki ve sorumlulukların, TBMM uhdesinde yer almasının, en azından Meclis yasama görevi içerisinde ve denetime tabi olarak kullanılması bakımından daha uygun ve yararlı olabileceği değerlendirilmektedir” uyarısı yaptığını kaydeden Solmaztürk, şöyle konuştu:

“Bu yasa teklifine CHP ve İYİ Parti’nin dahi kaydadeğer bir itirazının olmadığı bir ortamda TESUD’un böyle kapsamlı bir bilgi notu hazırlayarak uyarılarda bulunması, o dönemde büyük bir rahatsızlık yarattı. Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda hem TESUD hem de emekli askerler üzerinde bir baskı yaratmak için böyle bir operasyona giriştiler. İktidar, amirallerin açıklamasından sonraki sürece TESUD’u katarak bunu bir fırsat olarak gördü.”

‘KÖTÜ NİYET VAR’

Dernekler Yasası uyarınca bir dernek yönetimine el konulabilmesi için yöneticilerin hapis cezası gerektiren bir suç işlediğinin tespitinin gerektiğine dikkat çeken Solmaztürk, “Yapılan bir denetim var, burada tespit edilen bir şey var mı? Örneğin zimmete para mı geçirmişler, böyle bir şey var mı, yok. Fakat orada durmuyor, olayı amirallere bağlıyorlar. Bir kötü niyet olduğu açık” diye konuştu.

ÇALIŞKAN İFADE VERECEK

Ayrıca TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan, 16 Nisan’da amirallerin Montrö açıklamasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmış ve Çalışkan’ın evinde arama yapılmıştı. Çalışkan’ın bugün ifade vermesi bekleniyor.