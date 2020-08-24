Soma'da kafeye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde Kafeler Sokağı'nda bulunan bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Silahlı saldırı olayı Manisa’nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde bulunan kafeler önünde meydana geldi.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kafe önünde ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonucu kafe önünde oturan Bahadır Akbay ile A.O. ve G.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Bahadır Akbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayı gerçekleştirdiği belirtilen kişi ya da kişileri arama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölgedeki güvenlik kameraları da incelenmeye başlandı.
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