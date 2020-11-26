Somali’de CIA ajanı öldürüldü

ABD medyası, Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

(DHA)
26 Kasım 2020 Perşembe, 17:39
Somali’de CIA ajanı öldürüldü
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Somali’de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD medyası, söz konusu görevlinin, geçen hafta Eş- Şebab Örgütü’ne düzenlenen operasyonda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Basına konuşan CIA yetkilisi, görevlinin kimliğinin açıklanmadığını ifade ederek, hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin eski bir Navy SEAL görevlisi olduğunu söyledi.


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