Son bir haftada yapılan aşı miktarı açıklandı

Son bir haftada toplam 7 milyon 208 bin 438 koronavirüs aşısı uygulandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 20:00
Son bir haftada yapılan aşı miktarı açıklandı
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Covid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı uygulandı.

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