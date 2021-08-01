Son bir haftada yapılan aşı miktarı açıklandı
Son bir haftada toplam 7 milyon 208 bin 438 koronavirüs aşısı uygulandı.
Covid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı uygulandı.
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