Berberoğlu yeniden AYM'ye başvuracak
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, bugün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak. Bugün saat 16.00’da gerçekleşmesi beklenen başvuruda, Berberoğlu dosyasında Anayasa’nın 3 maddesinin ihlal edildiği AYM’ye bildirilecek.
Milletvekilli düşürülen Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin hak ihlali kararının ardından dosya en son İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme de dosyayı ihlalin giderilmesinde yetkili yerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna karar vererek, dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi. Berberoğlu dosyası iki mahkemenin de doğrudan AYM kararı uygulamaması nedeniyle ortada kalınca, avukat Yiğit Acar da müvekkili adına AYM’ye başvurarak, Anayasa’nın 3 maddesinin ihlal edildiği yönünde dilekçe verecek.
Başvurunun Anayasa’nın 19. Maddesi’ndeki “kişi hürriyeti ve güvenliği”, 36. maddesindeki “hak arama hürriyeti” ve 67. maddesindeki “seçme, seçilme ve siyasi faaliyete bulunma” haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yapılacağı öğrenildi.
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