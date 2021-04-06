SON DAKİKA | Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu. Erbaş, oruçluyken aşı vurulmasında sakınca olmadığını, bu durumun orucu bozmayacağını söyledi.

AA
06 Nisan 2021 Salı, 11:12
SON DAKİKA | Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı Ramazan' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.


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