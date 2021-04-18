SON DAKİKA | Gençlerbirliği'nde iki pozitif vaka!
Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği resmi internet sitesinden takımda iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İşte Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklama...
H.K. Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
H.K. Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 18, 2021
Futbolcularımızın tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/XnjkT6g5kF
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Tartışılan öneri reddedildi
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- 128 milyar dolar nerede diyenleri hedef aldı
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet