SON DAKİKA | Gençlerbirliği'nde iki pozitif vaka!

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği resmi internet sitesinden takımda iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2021 Pazar, 17:55
SON DAKİKA | Gençlerbirliği'nde iki pozitif vaka!
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İşte Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklama...

H.K. Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.



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