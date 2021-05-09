SON DAKİKA | Hoş geldin Adana Demirspor

09 Mayıs 2021 Pazar, 22:20

Menemenspor - Adana Demirspor: 1-4



STAT: İlçe

HAKEMLER: Tugay Numan Kaanoğlu (xx), Orkun Aktaş (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx)

MENEMENSPOR: Fatih (x) – Rıdvan (x) (Dk. 46 Yusuf x), Abdulkadir (x), Cem (xx) (Dk. 60 Hamza x), Ömer (x), Berkay (x), Bekir (xx), Aydın (xx) (Dk. 79 Alper x), Tayfun (xx) (Dk. 79 Emirhan x), Emre (xx), Murat (x) (Dk. 46 Zenke x)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xxx) – Süleyman (xxx) (Dk. 70 Sedat xx), Tayyib (xx), Rassoul (xxx) (Dk. 57 Samet xx), Kaan (xx), Sinan (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 76 Sergen x), Hasan (xxx), Yunus (xx), Dibba (xxx), Ezeh (xxx) (Dk. 57 Volkan xx)

GOLLER: Dk. 6 Dibba, Dk. 11 Ezeh, Dk. 23 (Pen.) Hasan, Dk. 53 Sinan (Adana Demirspor), Dk. 76 Zenke (Menemenspor)

Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig’e geri döndü. Ligin son haftasına lider giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor’u 4-1 yenerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Maça hızlı başlayan Adana ekibi 6’ncı dakikada Dibba ile gol perdesini açarken, 11’de Ezeh farkı ikiye çıkardı. Hasan 23’te penaltıdan skoru 3-0’a getirirken, 53’te Sinan tabelayı 4-0 olarak değiştirdi. Menemenspor adına Zenke 76’da fileleri sarstı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirsporlu futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı. Futbolcular saha ortasına gelerek kupa posteriyle objektiflere poz verdi. Tribündeki yerini alan Başkan Murat Sancak da şampiyonluluk mutluluğunu takımla ve ekibiyle paylaştı.

En son 1994-1995 sezonunda o zamanki adıyla 1’inci Lig şimdiki ismiyle Süper Lig’de mücadele eden Mavi Şimşekler büyük hasreti sonlandırdı. Teknik Direktör Samet Aybaba ise kariyerinde 3’üncü kez bir takımla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşamış oldu. Futbolcular maça özel olarak bastırılan ‘Şampiyon’ yazılı tişörtleriyle kutlamalar yaptı. Aybaba aha önce 1996-1997 Kayserispor’u, 2016-2017’de de Sivasspor’u Süper Lig’e çıkarmıştı. Adana Demirsporlu futbolseverler de stat çevresinde yer alan binaların çatı ve teraslarından takımlarına destek vermeye çalıştı. Ancak pandemi koşulları nedeniyle polis çatılara çıkan taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Tribünde ise yaklaşık 300 kişilik grup yer aldı ve tezahüratlarla Adana Demirspor’u destekledi.

6’ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Sinan’ın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Dibba düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

11’inci dakika Adana Demirspor golleri ikiledi. Sinan’ın ara pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Ezeh plase bir vuruşla meşin yavurlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

20’nci dakikada Yunus’un yerden pasında Hasan topa gelişine vurdu, savunmanın araya girmesiyle büyük tehlike savuşturuldu.

22’nci dakikada Adana Demirspor lehine penaltı kararı verildi. Berkay’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi.

23’üncü dakikada Hasan Kılıç penaltı atışını gole çevirip farkı 3’e çıkardı: 0-3.

31’inci dakikada Aydın’ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Muhammed son anda topu kornere tokatladı.

53’üncü dakikada Adana Demirspor skoru 4-0’a getirdi. Ezeh’in şutunda topu kaleci Fatih çeldi. Dönen topta Yunus pasını Sinan’a aktardı. Sinan’ın penaltı noktası yakınlarından çektiği şutta meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti.

69’uncu dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Volkan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak Menemenspor’un file bekçisi Fatih gole izin vermedi.

76’ncı dakikada Menemenspor farkı 1’e indirdi. Ceza sahası içinde Tayfun’un pasıyla topla buluşan Zenke düzgün bir vuruşla kaleci Muhammed’i mağlup etti: 4-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Adana Demirspor adını Süper Lig’e yazdırdı.