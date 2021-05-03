SON DAKİKA| Alanyasporlu Salih Uçan sakatlandı, Salih ambulansla hastaneye götürülüyor
Son Dakika... Alanyaspor'un orta sahası Salih Uçan Kasımpaşa maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
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