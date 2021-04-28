Mustafa Denizli geri döndü
Altay SK Mustafa Denizli ile anlaştığını açıkladı.
Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladıTFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı.
Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladıTFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp resmi yayın organlarından yapılan açıklamada "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazıldı.Tecrübeli teknik adam için 15.00'te imza töreni düzenlecek
Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa ??#İlkGündenBeri pic.twitter.com/3hb1bk0psJ— Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) April 28, 2021
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