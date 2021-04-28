Mustafa Denizli geri döndü

Altay SK Mustafa Denizli ile anlaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:01
Mustafa Denizli geri döndü
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Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladıTFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı.

Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladıTFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp resmi yayın organlarından yapılan açıklamada "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazıldı.Tecrübeli teknik adam için 15.00'te imza töreni düzenlecek



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