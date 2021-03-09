SON DAKİKA: Benzine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 30 kuruş zam geldi. Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 17:47
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