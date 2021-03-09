SON DAKİKA: Benzine zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 30 kuruş zam geldi. Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.
Açıklama şöyle:
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