Son dakika... Beşiktaş, Kenan Karaman'ı sağlık kontrolünden geçirdi!

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:11

Gelecek sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın elini güçlendirmek için kolları sıvadı.

Çebi yönetimi uzun süredir transfer listesinde yer alan Kenan Karaman transferini sonuçlandırdı.

Siyah-beyazlıların transferi bugün açıklaması bekleniyor.

Kenan Karaman kariyerinde çıktığı 277 maçta 73 gol atıp 23 asist üretti.