Son dakika... Beşiktaş, Kenan Karaman'ı sağlık kontrolünden geçirdi!
Beşiktaş, yeni transferi Kenan Karaman'ı sağlık kontrolünden geçirdi.
Gelecek sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın elini güçlendirmek için kolları sıvadı.
Çebi yönetimi uzun süredir transfer listesinde yer alan Kenan Karaman transferini sonuçlandırdı.
Siyah-beyazlıların transferi bugün açıklaması bekleniyor.
Kenan Karaman kariyerinde çıktığı 277 maçta 73 gol atıp 23 asist üretti.
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