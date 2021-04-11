SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!

11 Nisan 2021 Pazar, 20:40

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Maçın 75. dakikasında hava topuna çıkmak isteyen ancak zemine takılarak yerde kalan Cenk Tosun'un dizindeki sakatlık dolayı sezonu kapattı belirtildi.

Pozisyonun ardından Cenk Tosun acı içinde yerde kalırken ilk müdahaleden sonra sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Beşiktaş'ın yıldız golcüsünün durumunun netleşmesi için hastanaye götürüldüğü ifade edilirken Cenk Tosun'un sağ diz kapağının çıktığı belirtildi.















