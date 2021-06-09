Son dakika... Bulgaristan'da savaş uçağı düştü
Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerine ait MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz’in Şabla Burnu açıklarında düştüğü bildirildi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında eğitim uçuşu yapan MIG-29 tipi savaş uçağıyla yerel saatle 00.45'te bağlantının koptuğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Karadeniz’in Şabla Burnu açıklarında düştüğü ifade edildi.
Pilotun durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Bulgaristan Başbakanı Stefan Yanev ve Savunma Bakanı Georgi Panayotov, kazanın yaşandığı bölgeye gitti.
Düşen uçak, “Uluslararası Şabla 2021 Askeri Tatbikatı"na katılıyordu.
7 Haziran’da başlayan ve 11 Haziran’a kadar sürecek tatbikata, ABD, Sırbistan ve Bulgaristan uçaklarının yanı sıra 1500 askeri personel katılıyor.
Uçak kazası yüzünden tatbikat çalışmalarına ara verildi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- El altından BioNTech iddiası
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı