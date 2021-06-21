Son dakika: Covid-19 tedavisinde yeni ilaç dönemi
Son dakika haberi... Turk İlaç, Rus Chromis'le Covid-19 ilacı satış ve üretimi için anlaştı.
Türk İlaç ve Rusya'da yerleşik Chromis, Covid-19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalandığını duyurdu.
Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.
TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ
Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
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