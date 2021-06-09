Son dakika... El Salvador Kongresi'nden Bitcoin tasarısına tarihi onay
Reuters'ta yer alan habere göre, El Salvador Kongresi, kripto para birimi Bitcoin'in yasal hale getirilmesi için sunulan yasa tasarısına onay verdi.
El Salvador'da Kongre, geçtiğimiz günlerde ülkenin Devlet Başkanı Bukele, tarafından duyurulan Bitcoin yasa tasarına onay verdi. El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ulusal para birimi (yasal para birimi) olarak kabul eden ilk ülke olarak tarihe geçti.
Kongre, 62 oy ile yasa tasarısını kabul etmiş oldu. Böylece, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazandı. Ülkede doların da yasal para birimi olarak kullanılacağı belirtildi.
Bukele sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bitcoin kullanımının isteğe bağlı olacağını ve kullanıcılara risk getirmediğini de sözlerine ekledi.
Bukele Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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