Fenerbahçe'nin maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun bu akşam oynayacağı maç koronavirüs vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 18:21
Fenerbahçe'nin maçı ertelendi
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ING Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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