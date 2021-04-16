Fenerbahçe'nin maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko'nun bu akşam oynayacağı maç koronavirüs vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Haluk Levent, Erkan Oğur hakkında konuştu