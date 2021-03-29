Son dakika gelişmesi... Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama!

29 Mart 2021 Pazartesi, 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündemini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve yeni önlemler, ekonomideki gelişmeler ile Suriye ve terörle mücadele oluşturuyor.

"BAZI KARARLAR ALINMAK ZORUNDA KALINABİLİR"

Erdoğan başkanlığında saat 15.00'teki toplantıda, Bilim Kurulu'nun en son toplantısındaki kararların ele alınacağını söyleyen bir yetkili, "Son günlerde koronavirüs vaka sayısı 30,000'in üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir" dedi.







"DAHA SERT TEDBİRLER GÖREBİLİRİZ"

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Koronavirüs haritası güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz" dedi.

Kabinede ayrıca, ekonominin yanı sıra, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi konularının da ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.