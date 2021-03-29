Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs testi skandalı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testlerinde skandal bir olay yaşandı.
Eskişehir’de koronovirüs testi yaptıran onlarca kişinin test sonucunda yanlışlık yaşandığı iddia edildi.
Olay Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşandı. Onlarca kişi test için örnek verdi. Söz konusu örnekler 90’lı gruplar halinde işleme tabi tutuldu. Test sonuçlarının girildiği programda ‘tümünü pozitif olarak işaretle’ ya da ‘tümünü negatif olarak işaretle’ seçenekleri mevcut.
TÜMÜ NEGATİF/POZİTİF İŞARETLENDİ
Eskisehir.net’in haberine göre testlerin sonuçlarını sisteme giren görevlinin 90’lı bir grubun tümünü pozitif, diğerini ise negatif olarak işaretlediği iddia ediliyor. Sisteme bu şekilde veri girilince vatandaşlara da bu yönde bilgi verildi. Bu durumda pozitif olan kimi hastalara ‘negatif’, sonucu negatif olan şahıslara da ‘pozitif’ dendi.
YÖNETİCİLER FARK EDEMEDİ
Habere göre söz konusu sistemi kontrol etmesi gereken iki üst yönetim var. İlki Şehir Hastanesi’nde test işlerinden sorumlu başhekim yardımcısı... Diğeri de Halk Sağlığı Başkanlığı... Her iki yönetici de ‘şaşırtıcı’ sonuçlar karşısında şaşırmadı! İki noktadan birinde yanlışlık fark edilse ‘skandal’ yaşanmayacak.
KRONİK HASTALAR MAĞDUR OLDU
Yanlış bilgi verilen vatandaş çok mağdur oldu. Kronik hastalığı olan bir kişiye test sonucu negatif dendi. Şahıs ve aile iki gün negatif diye bir şey yapmadı. Pozitif olduklarını öğrenince apar topar hastaneye yatış yapıldı.
ÖĞRENCİ GÜNLERCE AĞLADI
Yine çocuklu bir aileye “hepiniz pozitifsiniz” dendi. Daha sonra aranıp ‘sadece çocuk’ pozitif bilgisi verildi. Anne ve baba kendini karantinaya aldı. Başka bir ailede ise anne ve babasına virüs bulaştırdığını düşünen öğrenci bir iki gün boyunca ağladı. Ardından anne ve babanın negatif olduğu öğrenildi. Buna benzer onlarca hikaye yaşandı.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Skandal ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne Valilik ne Sağlık Müdürlüğü ne de Şehir Hastanesi yetkililerinden olayla ilgili bilgi verilmedi. Soruşturma açılıp açılmadığı da bilinmiyor.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de olaya tepki göstererek, “Eskişehir'de çok sayıda yurttaşımızın #COVİD testleri yanlış açıklanmış! Çok ciddi bu durum karşısında saatlerdir resmi bir açıklama dahi yok! Bu vahim hata ile ilgili inceleme başlatılmalı, kamuoyu bilgilendirilmeli. Hatanın tekrarı önlenmeli” ifadelerini paylaştı.
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