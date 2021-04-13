Son dakika... Gözlerin çevrildiği kabine toplantısı başladı
Son dakika gelişmesi... Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kararların alınması beklenen kabine toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı. Toplantının ardından Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
ALTERNATİFLİ SENARYOLAR KABİNEYE SUNULACAK
Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında önlemlerin sıkılaştırılması için alternatifli senaryolar üzerinde durulduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli seçeneklerin olduğu önerilerin kabineye sunulacağını söylemişti.
RAMAZAN YASAKLARI
Kabineden 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak. Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.
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