Son dakika... Gri pasaport araştırılsın teklifine AKP ve MHP'den ret!

21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin Meclis'e taşıdığı yurt dışına gönderilen ve geri dönmedikleri ortaya çıkan olayın araştırılmasına yönelik teklifin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

AKP sayesinde dünya ilk kez yeni bir insan kaçırma yöntemiyle tanıştı!



Belediye eliyle devletin resmi GRİ pasaportu kullanılarak yol masrafı, vize ücreti olmadan Almanya'ya insan kaçırdılar.



Türkiye'yi her alanda itibarsızlaştıranlar, pasaportumuzu da itibarsızlaştırıldı. ++ pic.twitter.com/aSpuxNylYM — Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 21, 2021

Ağbaba, "AKP sayesinde dünya ilk kez yeni bir insan kaçırma yöntemiyle tanıştı! Belediye eliyle devletin resmi GRİ pasaportu kullanılarak yol masrafı, vize ücreti olmadan Almanya'ya insan kaçırdılar." dedi. CHP'li Utku Çakırözer ise "Belediyelerin Gri Pasaport kullanarak yurtdışına insan kaçakçılığını #Meclis araştırsın dedik, AKP ve MHP reddetti!.. ifadelerini kullandı.