Son dakika... Gri pasaport araştırılsın teklifine AKP ve MHP'den ret!

CHP'nin belediyelerin gri pasaport vererek yurt dışına gidilmesine ilişkin araştırma teklifi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:47
Son dakika... Gri pasaport araştırılsın teklifine AKP ve MHP'den ret!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin Meclis'e taşıdığı yurt dışına gönderilen ve geri dönmedikleri ortaya çıkan olayın araştırılmasına yönelik teklifin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu. 

Ağbaba, "AKP sayesinde dünya ilk kez yeni bir insan kaçırma yöntemiyle tanıştı! Belediye eliyle devletin resmi GRİ pasaportu kullanılarak yol masrafı, vize ücreti olmadan Almanya'ya insan kaçırdılar." dedi. CHP'li Utku Çakırözer ise "Belediyelerin Gri Pasaport kullanarak yurtdışına insan kaçakçılığını #Meclis araştırsın dedik, AKP ve MHP reddetti!.. ifadelerini kullandı. 


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