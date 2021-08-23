Son dakika: İstanbul'da orman yangını

Son dakika haberi... Maltepe’de Başıbüyük ormanında yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:58
Son dakika: İstanbul'da orman yangını
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Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.




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