Son dakika: İstanbul'da orman yangını
Son dakika haberi... Maltepe’de Başıbüyük ormanında yangın çıktı.
Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
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