Son Dakika... Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao antrenmanda yer almadı

17 Ağustos 2021 Salı, 15:11

Galatasaray'ın Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao antrenmanda yer almadı.

Antrenman raporunda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan takımımız, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.

Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Marcao Teixeira antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Randers maçı için yarın saat 10.30’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Danimarka’nın Aarhus kentine hareket edecek.

Takımımız, karşılaşma öncesin son antrenmanını yerel saatle 18.00’de (TSİ 19.00) maçın oynanacağı Randers Stadyumu’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim’in bir oyuncumuz ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise Randers Stadyumu’nda yerel saatle 17.30’da (TSİ 18.30) başlayacak.



