Son dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov basın toplantısında konuşuyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 17:18

Antalya’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın açıklaması için kameralar karşısına çıktı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması.

Dostum Sergey’le ikili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Tesislerimiz salgına karşı hazır, Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var.

Kanal İstanbul’un ilk köprü temelini attık. O törenle kanal İstanbul’la ilgili görüşlerini sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyayla paylaştı. Boğaz’dan geçen trafik şu an ciddi risk oluşturuyor. 25 bin maksimum güvenli geçiş kapasitesi varken şu an bu rakam 45 bini geçti ve 78 bini aşacak. Bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamaları üzerinde ilgili birimlerimiz çalışıyor.

Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi var. Sizin de sorduğunuz gibi dışarıda da Türkiye’de de tartışmalar oluyor. Bu kanalın Montrö’ye etkisi var mı? Ne kanal İstanbul’un Montrö’ye ne Montrö’nün Kanal İstanbul’a bir etkisi var. Ayrıca Montrö antlaşmasının nasıl revize edileceği ve sonlandırılacağı da yine Montrö anlaşmasının içerisinde var. Kanal İstanbul’la birlikte Montrö’de bir değişiklik olmayacak. Türkiye Montrö’ye bugüne kadar hep bağlı kalmış bir ülkedir. Projenin, Montrö Antlaşması ile herhangi bir ilgisi yoktur. Zaten Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak

Kanal İstanbul'u inşa ederek, Boğaz'daki trafiği hafifleteceğiz.



Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik.

Lavrov'nun açıklamaları şu şekilde: