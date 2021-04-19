SON DAKİKA| Mourinho Tottenham'dan kovuldu
SON DAKİKA| İngiliz basınında Tottenham'ın Mourinho ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Mourinho ile yollarını ayrdığı iddia edildi. The Telegraph gazetesinin iddiasına göre Tottenham ünlü menejer ile yollarını ayırma kararı aldı.
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