Son dakika: MSB'den Afganistan açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk görev kuvveti komutanının da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

DHA
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:24
Son dakika: MSB'den Afganistan açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yapılan toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI'

Afganistan Türk görev kuvveti komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

'GELİŞMELER ANLIK TAKİP EDİLİYOR'

Öte yandan bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.


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