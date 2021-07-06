Rusya’da radardan kaybolan uçak 28 yolcusuyla denize çakıldı

İçinde 28 kişi bulunan Rus AN-26 tipi uçak Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası üzerinde radardan kayboldu. Yetkililer uçağın denize çakıldığını açıkladı.

Reuters
06 Temmuz 2021 Salı, 08:42
Rusya’da radardan kaybolan uçak 28 yolcusuyla denize çakıldı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, içinde 28 kişi bulunan AN-26 tipi uçakla, ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda  irtibatın kesildiğini duyurdu.

Arama-kurtarma ekipleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatki kentinden, yarımadanın kuzeyindeki Palana kentine yolcu taşıyan uçağın düştüğü yeri tespit etme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"DENİZE ÇAKILDI"

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan yetkililer, uçağın denize çakıldığı noktanın yaklaşık olarak belirlendiğini aktardı. Aramaya bir grup arama kurtarma gemisi gönderildiği açıklanırken, Pasifik Filosu’nun da çalışmalara katıldığı ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki meteorolojik koşulların zorlu olduğu bunun da arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın seyir sırasında hava trafik kontrolü ile temasını kaybettiğini duyurmuştu. İkisi çocuk, 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan oluşan kayıp uçağı bulma çalışmaları için özel bir yardım komisyonu oluşturulmuştu.


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