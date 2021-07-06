Rusya’da radardan kaybolan uçak 28 yolcusuyla denize çakıldı

06 Temmuz 2021 Salı, 08:42

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, içinde 28 kişi bulunan AN-26 tipi uçakla, ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda irtibatın kesildiğini duyurdu.

Arama-kurtarma ekipleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatki kentinden, yarımadanın kuzeyindeki Palana kentine yolcu taşıyan uçağın düştüğü yeri tespit etme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"DENİZE ÇAKILDI"

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan yetkililer, uçağın denize çakıldığı noktanın yaklaşık olarak belirlendiğini aktardı. Aramaya bir grup arama kurtarma gemisi gönderildiği açıklanırken, Pasifik Filosu’nun da çalışmalara katıldığı ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki meteorolojik koşulların zorlu olduğu bunun da arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın seyir sırasında hava trafik kontrolü ile temasını kaybettiğini duyurmuştu. İkisi çocuk, 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan oluşan kayıp uçağı bulma çalışmaları için özel bir yardım komisyonu oluşturulmuştu.