Son dakika: Sabiha Gökçen'de korkutan yangın

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı.

İHA
01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:40
Son dakika: Sabiha Gökçen'de korkutan yangın
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


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