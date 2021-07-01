Son dakika: Sabiha Gökçen'de korkutan yangın
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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