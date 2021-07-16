Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım” dedi.
Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/L8Ln88L9cn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021
DÜN 7 BİN 304 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Bakanlığın 15 Temmuz verilerine göre, 7 bin 304 vaka tespit edilirken 48 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 232 bin 257 test yapılmış ve 5 bin 103 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 16 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Erdoğan'a boykot kararı
- Akın akın geliyorlar
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- Devletimizi kaybettik
- Erdoğan'dan dikkat çeken atama
- Alçı, Erdoğan'ın Bulu kararını anlattı