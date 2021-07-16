Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

16 Temmuz 2021 Cuma, 20:12

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım” dedi.

Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/L8Ln88L9cn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021

DÜN 7 BİN 304 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 15 Temmuz verilerine göre, 7 bin 304 vaka tespit edilirken 48 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 232 bin 257 test yapılmış ve 5 bin 103 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 16 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: