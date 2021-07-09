Taksim'de koronavirüs alarmı: Durumu ciddi
Taksim’deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de bulunan bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Kuveytli turistin COVID - 19 testinin pozitif çıkması üzerine otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri aynı zamanda obezite hastası olan turisti ambulans ile Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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