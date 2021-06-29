Son dakika: Sağlık Bakanlığı, iki doz aşı uygulanan kişi sayısını açıkladı

29 Haziran 2021 Salı, 14:39

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 29 Haziran saat 14.23 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 33 milyon 865 bin 886, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 127 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 48 milyon 866 bin 13 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 6 milyon 519 bin 139, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 454 bin 53, toplam 8 milyon 973 bin 192; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 783 bin 829, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 256 bin 242, toplam 4 milyon 40 bin 71; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 249 bin 867, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 18 bin 433, toplam 3 milyon 268 bin 300 doz oldu.

TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.